Sharp Indonesia Borong 3 Penghargaan Bergengsi di JBBA dan SBBI 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Sharp Electronics Indonesia meraih tiga penghargaan bergengsi pada ajang Jogja Brand Business Awards (JBBA) 2026 dan Solopos Best Brand and Innovation (SBBI) 2026.

Tiga penghargaan tersebut menjadi bukti nyata tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk, inovasi teknologi, serta komitmen Sharp dalam menghadirkan solusi elektronik yang relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia.

Andry Adi Utomo, National Sales Senior General Manager, PT Sharp Electronics Indonesia, menyampaikan penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

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"Bagi kami, apresiasi tersebut bukan hanya menjadi pengakuan atas kualitas produk, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berinovasi menghadirkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia. Selama lebih dari 55 tahun hadir di Indonesia, Sharp terus berkomitmen menghadirkan produk yang tidak hanya andal dan hemat energi, tetapi juga memberikan kenyamanan serta mendukung gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan berkelanjutan," ujarnya.

Pada ajang JBBA 2026, Sharp berhasil meraih penghargaan 'Produk Mesin Cuci Paling Andal Hemat Energi.

Penghargaan ini diberikan kepada brand yang dinilai tidak hanya memiliki performa bisnis yang baik, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik melalui integritas, reputasi digital, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.

Penilaian dilakukan menggunakan pendekatan Digital Media Monitoring Sentiment Analysis, yang dipadukan dengan evaluasi terhadap persepsi publik, integritas digital, dan dampak riil dari setiap merek.

Tak hanya itu, Sharp juga kembali menunjukkan dominasinya pada ajang Solopos Best Brand and Innovation (SBBI) 2026 bertema Winning Value, Driving Impact.