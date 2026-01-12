Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Food

Shaucha, Minuman Sehat Sarang Walet dengan Rasa Kurma

Senin, 12 Januari 2026 – 21:53 WIB
Shaucha, Minuman Sehat Sarang Walet dengan Rasa Kurma - JPNN.COM
Shaucha, minuman sarang burung walet rasa kurma, resmi diluncurkan Kana Group untuk pasar Jawa Timur. Foto: Kana

jpnn.com, SIDOARJO - Koperasi Kana bersama PT Kana Indonesia Industri memperkenalkan minuman kaleng terbaru, Shaucha Bird’s Nest Drink Rasa Kurma, dalam acara “Welcoming Shaucha: Di Mana Kesegaran Bertemu Kebaikan” di Kawasan Industri & Pergudangan Safe n Lock, Sidoarjo, Senin (12/1).

Produk ini menggabungkan sarang burung walet dengan rasa kurma sebagai bagian dari inovasi di segmen minuman sehat.

Peluncuran Shaucha dihadiri jajaran direksi dan manajemen Kana Group serta nasabah Supreme Access Koperasi Kana yang mendukung pengembangan produk tersebut.

Baca Juga:

Pada tahap awal, Shaucha akan dipasarkan di wilayah Jawa Timur sebelum memasuki area distribusi yang lebih luas.

Direktur PT Kana Indonesia Industri, Iliona Palomitta, mengatakan peluncuran Shaucha tidak hanya memperluas portofolio perusahaan, tetapi juga menjawab kebutuhan pasar akan minuman sehat.

“Dengan manfaat kesehatan yang terkandung dalam sarang burung walet dan kurma, Shaucha hadir sebagai minuman yang menawarkan kesegaran sekaligus kebaikan bagi tubuh,” ujarnya.

Baca Juga:

Tagline “Segarnya Kebaikan” digunakan untuk memperkuat identitas produk sebagai minuman kesehatan yang relevan dengan gaya hidup konsumen modern. Iliona menambahkan bahwa perusahaan optimistis Shaucha dapat diterima luas karena menggunakan bahan berkualitas dan menawarkan nilai fungsional.

Presiden Komisaris Kana Group, Jonathan Danang Wrdhana, menilai Shaucha sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing di industri minuman kesehatan.

Shaucha, minuman sarang burung walet rasa kurma, resmi diluncurkan Kana Group untuk pasar Jawa Timur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Shaucha  koperasi Kana  Kana Group  minuman kesehatan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp