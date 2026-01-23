Shayne Pattynama Resmi Gabung Persija Jakarta, Dikontrak 2,5 Tahun

Jumat, 23 Januari 2026 – 18:02 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Shayne Pattynama resmi berseragam Persija Jakarta.

Pemain berposisi bek kiri itu dikontrak Persija Jakarta selama 2,5 tahun dan opsi perpanjangan.

Shayne merasa bangga bisa bergabung dengan klub sebesar Persija Jakarta.

“Saya sangat antusias dengan tantangan ini. Bisa bergabung dengan klub sebesar Persija adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Jadi, saya benar-benar sangat bersemangat," kata Shayne dikutip dari keterangan tertulis.

Shayne pun cukup yakin Persija memiliki peluang bagus untuk menjuarai BRI Super League 2025/2026.

"Target utama tentu saja menjadi juara. Posisi kami di klasemen cukup baik dan dekat dengan papan atas,” ungkapnya.

“Target kami adalah memenangkan liga, memenangkan sebanyak mungkin pertandingan, dan menunjukkan bahwa Persija adalah klub yang pantas menjadi juara. Saya akan berjuang dan bekerja keras untuk mencapainya bersama tim,” tutur pemain 27 tahun itu.

Direktur Persija Mohammad Prapanca menilai kedatangan Shayne sebagai bagian dari visi klub untuk membentuk tim yang solid.