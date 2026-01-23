Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Shayne Pattynama Resmi Gabung Persija Jakarta, Dikontrak 2,5 Tahun

Jumat, 23 Januari 2026 – 18:02 WIB
Shayne Pattynama Resmi Gabung Persija Jakarta, Dikontrak 2,5 Tahun - JPNN.COM
Pemain baru Persija Jakarta Shayne Pattynama. (ANTARA/HO/PERSIJA JAKARTA)

jpnn.com - JAKARTA - Shayne Pattynama resmi berseragam Persija Jakarta.

Pemain berposisi bek kiri itu dikontrak Persija Jakarta selama 2,5 tahun dan opsi perpanjangan.

Shayne merasa bangga bisa bergabung dengan klub sebesar Persija Jakarta.

Baca Juga:

“Saya sangat antusias dengan tantangan ini. Bisa bergabung dengan klub sebesar Persija adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Jadi, saya benar-benar sangat bersemangat," kata Shayne dikutip dari keterangan tertulis.

Shayne pun cukup yakin Persija memiliki peluang bagus untuk menjuarai BRI Super League 2025/2026.

"Target utama tentu saja menjadi juara. Posisi kami di klasemen cukup baik dan dekat dengan papan atas,” ungkapnya.

Baca Juga:

“Target kami adalah memenangkan liga, memenangkan sebanyak mungkin pertandingan, dan menunjukkan bahwa Persija adalah klub yang pantas menjadi juara. Saya akan berjuang dan bekerja keras untuk mencapainya bersama tim,” tutur pemain 27 tahun itu.

Direktur Persija Mohammad Prapanca menilai kedatangan Shayne sebagai bagian dari visi klub untuk membentuk tim yang solid.

Persija Jakarta resmi menggaet Shayne Pattynama. Persija Jakarta mengontrak Shayne selama 2,5 tahun dan opsi perpanjangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Shayne Pattynama  Persija Jakarta  Super League  Persija 
BERITA SHAYNE PATTYNAMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp