Shayne Pattynama Ungkap Kunci Persija Taklukkan Persib, Apa Itu?

jpnn.com - Shayne Pattynama menatap laga panas Persija Jakarta vs Persib Bandung dengan rasa percaya diri tinggi.

Duel pekan ke-32 BRI Super League itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara di laga sebelumnya menjadi suntikan moral penting bagi Macan Kemayoran.

Full back Persija Shayne Pattynama menyebut hasil positif itu membuat timnya lebih siap menghadapi laga berat sarat gengsi melawan Persib Bandung.

"Bagi saya ini sangat penting untuk kepercayaan diri tim. Setelah ini kami akan menghadapi pertandingan besar."

"Saya pernah melihat pertandingan sebelumnya dan itu berjalan dengan intensitas tinggi, penuh emosi, dan sangat ketat," jelasnya.

Shayne menilai laga melawan Persib selalu memiliki intensitas tinggi dan atmosfer yang berbeda dibanding pertandingan lainnya.

Karena itu, Persija dituntut untuk fokus sejak awal pertandingan.