JPNN.com - Entertainment - Musik

Sheila on 7 Hadirkan Lagu Sederhana

Rabu, 06 Mei 2026 – 18:38 WIB
Sheila on 7 saat peluncuran lagu Sederhana di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu (6/5). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Sheila on 7 kembali menghadirkan karya terbaru berupa single yang bertitel Sederhana.

Lagu tersebut dirilis oleh 507 Records pada Rabu, 6 Mei 2026 bertepatan dengan perayaan 30 tahun usia Sheila on 7.

Sederhana awal mulanya dibuat Eross Candra (gitar) lalu disempurnakan oleh Duta Modjo (vokal) dan Adam Subarkah (bass).

Eross Candra mengatakan lagu itu memuat pesan mendalam untuk pendengar, karena ditujukan untuk para generasi muda yang dipenuhi problematika kehidupan.

"Seperti yang diungkapkan dari liriknya, pesan dari lagu kami ini adalah mengajak semua orang untuk hidup sesuai porsinya dan tetap bisa berbahagia," ungkap Eross Candra di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu (6/5).

Sebagai contoh, Eross Candra memandang bahwa generasi muda saat ini perlu bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, terutama di tengah gaya hidup modern yang semakin konsumtif.

Dia menilai, pertentangan antara keinginan dan kebutuhan merupakan pelajaran hidup yang akan terus relevan seiring waktu.

"Banyak yang masih bias antara keinginan dan kebutuhan. Kalau semua orang bisa mengerti mana keinginan atau kebutuhan, lalu bisa menempatkannya, niscaya orang itu hidupnya akan sederhana, enggak neko-neko. Karena orang yang seperti itu justru hidupnya sangat mungkin berlimpah kebahagiaan," tambah Eross Candra.

