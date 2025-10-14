Shell Indonesia Latih 1.800 Mekanik Lewat Program Master Mechanic 2025

Selasa, 14 Oktober 2025 – 06:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Shell Indonesia kembali menjalankan program Shell Master Mechanic 2025. Lebih dari 1.800 mekanik berpartisipasi.

Inisiatif pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pelayanan para mekanik di bengkel rekanan Shell.

Tahun ini, lebih dari 1.800 mekanik dari berbagai wilayah di Indonesia berpartisipasi dalam program tersebut.

Shell ingin memberdayakan para mekanik dalam memberikan solusi bagi pelanggan, terutama dalam hal penggantian dan rekomendasi pelumas kendaraan.

Hingga kini, Shell Indonesia telah bermitra dengan lebih dari 1.000 bengkel di seluruh tanah air.

Vice President Marketing Lubricants Shell Indonesia, Kartika Pelapory, mengatakan bahwa peningkatan kualitas mekanik menjadi fokus utama perusahaan dalam menjaga kepuasan pelanggan.

“Melalui Shell Master Mechanic 2025, para mekanik mendapatkan pelatihan komprehensif yang menggabungkan kurikulum vokasi dengan teknologi dan produk pelumas Shell."

"Kami percaya peningkatan potensi keterampilan ini berdampak positif bagi mekanik, bengkel, hingga industri otomotif,” ujar Kartika dalam keterangannya, Selasa (14/10).