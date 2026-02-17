Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Shelyn, Drummer Cilik Papua yang Multitalenta dan Penuh Prestasi

Selasa, 17 Februari 2026 – 13:05 WIB
Shelyn, Drummer Cilik Papua yang Multitalenta dan Penuh Prestasi - JPNN.COM
Drummer cilik dari Papua, Shelyn Adlyani Hendroharto. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Bakat muda kembali mencuri perhatian dari Papua. Shelyn Adlyani Hendroharto, drummer cilik kelahiran 5 Maret 2018, mulai menunjukkan kiprah menjanjikan di dunia musik sejak usia sangat belia.

Siswi kelas 2 di SD IT Qurrota A’yun Abepura, Jayapura, ini dikenal aktif mengembangkan minatnya di bidang seni.

Di tengah kesibukan sekolah, Shelyn rutin mengasah kemampuan bermusiknya melalui berbagai kelas formal.

Baca Juga:

Untuk pendalaman teknik, Shelyn tercatat belajar drum di DW Music Course Jayapura di bawah bimbingan Denisa Budi Irawan.

Dia juga memperluas kemampuan bermusik di Cadenza Music Course Jayapura dengan mempelajari keyboard dan gitar.

Jadwal latihan putri pasangan Agus Hendroharto dan Sherly Septiani, itu cukup padat, minimal tiga kali dalam sepekan setelah pulang sekolah.

Baca Juga:

Meski masih sangat muda, Shelyn sudah memiliki mimpi besar di dunia musik.

“Aku ingin bisa main banyak alat musik supaya bisa menghibur teman-teman dan guru di sekolah,” ujar Shelyn, dalam keterangannya, Selasa (17/2).

Drummer cilik asal Papua, Shelyn Adlyani, terus mencuri perhatian lewat bakat musiknya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Shelyn Adlyani Hendroharto  drummer cilik  multitalenta  dunia musik  Shelyn 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp