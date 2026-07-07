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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda Dikaruniai Anak Pertama

Jumat, 31 Juli 2026 – 02:12 WIB
Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda Dikaruniai Anak Pertama - JPNN.COM
Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda. Foto: Instagram/sheninacinnamon

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda ternyata telah dikaruniai anak pertama.

Kabar bahagia tersebut dibagikan melalui foto-foto yang diunggah di Instagram pada Kamis (30/7).

Istri Angga Yunanda, Shenina Cinnamon melahirkan anak pertama pada 20 Juli 2026.

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Bayi berjenis kelamin laki-laki itu kemudian diberi nama Segara Nadi Aksatama.

"Alhamdulillah telah lahir anak kami pada 20 Juli 2026," ungkap Shenina Cinnamon dan Angga.

Aktor sekaligus aktris yang menikah pada 10 Februari 2025 itu kemudian menulis curahan hati tentang kelahiran buah hati.

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Shenina Cinnamon maupun Angga merasa kehadiran anak pertama ini seperti sebuah keajaiban dari sang pencipta.

"Kehadiranmu di dunia terasa seperti keajaiban yang merangkum segala rasa syukur yang amat dalam. Menjadi orang tuamu adalah anugerah terindah yang Allah SWT berikan, dan hati kami penuh oleh kebahagiaan yang tak tertahankan. Tidak sabar untuk segera mengarungi luasnya kehidupan ini bersama,” jelasnya.

Pasangan selebritas Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda ternyata telah dikaruniai anak pertama.

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TAGS   Shenina Cinnamon  Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon  angga  angga yunanda 
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