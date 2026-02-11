Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Shenina Cinnamon Hamil Anak Pertama, Begini Curahan Hati Angga Yunanda

Rabu, 11 Februari 2026 – 06:06 WIB
Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Foto: Instagram/angga

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Angga Yunanda mengabarkan bahwa istrinya, Shenina Cinnamon tengah hamil anak pertama.

Kabar bahagia tersebut diungkapkan tepat di hari perayaan ulang tahun pernikahan pertama.

Melalui akun miliknya di Instagram, Angga Yunanda membagikan foto kemesraan dengan Shenina Cinnamon yang sedang mengandung.

Pada salah satu foto, Shenina Cinnamon terlihat memamerkan baby bump, sementara Angga Yunanda menatap dengan penuh cinta.

Menurutnya, ulang tahun pernikahan kali ini sangat berarti bagi dirinya dan Shenina Cinnamon.

"Anniversary pernikahan pertama kami terasa lebih lengkap, karena ada keajaiban yang datang melengkapi. Alhamdulillah tuhan menitipkan hadiah terindah di antara kami," ungkap Angga Yunanda, Selasa (10/2).

Aktor berusia 25 tahun itu kemudian mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Shenina Cinnamon.

Angga Yunanda juga tidak lupa menyapa calon buah hatinya yang masih dalam kandungan istri.

