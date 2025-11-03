Sheraton Bali Kuta Resort Hadirkan Suite Baru Nyaman untuk Liburan Keluarga

jpnn.com - Menyambut tren liburan keluarga yang kian diminati, Sheraton Bali Kuta Resort memperkenalkan tipe kamar suite terbaru yang telah direnovasi dengan tambahan sofa bed nyaman.

Pembaruan fasilitas ini menjadi upaya resor bintang lima tersebut dalam menghadirkan pengalaman menginap yang lebih fleksibel dan ramah keluarga, terutama menjelang musim liburan akhir tahun.

Menurut data Dinas Pariwisata Provinsi Bali, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata pada Januari–Agustus 2025 mencapai 4,6 juta orang, naik sekitar 12% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, wisatawan nusantara tercatat sebanyak 6,5 juta kunjungan pada periode yang sama. Fenomena ini sejalan dengan survei Agoda yang menunjukkan bahwa 58% responden Indonesia memilih berlibur bersama keluarga untuk menikmati quality time di tengah kesibukan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Sheraton Bali Kuta Resort menghadirkan One Bedroom Larger Suite, kamar berukuran luas yang dapat menampung hingga empat tamu.

Suite ini memadukan desain modern dan sentuhan tropis khas Bali, lengkap dengan ruang tamu lega serta balkon pribadi yang menghadap ke Samudra Hindia.

“Penambahan sofa bed memberikan fleksibilitas yang diinginkan para tamu kami,” ujar Ashley Lai, Cluster General Manager Sheraton Bali Kuta Resort dan Aloft Bali Kuta at Beachwalk, dalam keterangannya, Senin (3/11).

Selain fasilitas kamar yang lebih nyaman, tamu juga dapat menikmati beragam pengalaman kuliner di resor ini. Restoran Daily Social menyajikan sarapan prasmanan bergaya internasional dan Sunday Brunch dengan hidangan segar yang cocok untuk keluarga.