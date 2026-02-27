Sherina Munaf Bicara Soal Filosofi Teras

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Sherina Munaf terlibat dalam film terbaru yang berjudul Filosofi Teras.

Dalam film yang diadaptasi dari buku karya Henry Manampiring itu, dia bakal berperan sebagai tokoh bernama Nea.

"Filosofi Teras itu adalah buku yang sangat menyentuh banyak orang, bukan hanya menyentuh tapi membantu hidup mereka," ungkap Sherina Munaf di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Selebritas berusia 35 tahun itu mengaku tertarik bermain dalam Filosofi Teras karena buku tersebut mengubah hidup banyak orang.

Sherina Munaf yakin bahwa karya Henry Manampiring yang kini difilmkan bakal menjadi sesuatu yang luar biasa lagi bagi penonton.

"Jadi, aku percaya dengan karyanya Henry yang pada akhirnya difilmkan ini, walaupun formatnya berbeda, pasti akan bisa membantu banyak orang di luar sana," jelas pelantun Simfoni Hitam itu.

Selain itu, Sherina Munaf merasa sangat bersyukur bisa berperan dalam film Filosofi Teras.

Sebab, dirinya memang tidak terlalu banyak membintangi film sejak memulai karier di dunia hiburan.