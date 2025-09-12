Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sherina Munaf Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kucing Uya Kuya

Jumat, 12 September 2025 – 15:03 WIB
Sherina Munaf Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kucing Uya Kuya - JPNN.COM
Penyanyi Sherina Munaf. Foto: Instagram/sherinasinna

jpnn.com, JAKARTA - Musisi sekaligus aktris Sherina Munaf memenuhi panggilan polisi untuk klarifikasi terkait kucing milik Uya Kuya.

Seperti diketahui, Sherina Munaf aktif membagikan kabar soal pencarian dan penyelamatan kucing milik Uya Kuya setelah peristiwa penjarahan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan mengungkapkan, Sherina Munaf telah hadir memenuhi panggilan penyidik.

Baca Juga:

Saat ini, keponakan Fariz RM itu tengah memberikan keterangan kepada penyidik.

"Iya (Sherina lagi diperiksa). Diambil keterangan," ujar Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi awak media, Jumat (12/9).

Sherina Munaf tak datang sendirian. Dicky mengatakan, wanita 35 tahun tersebut didampingi oleh tim kuasa hukum.

Baca Juga:

"(Sherina datang) Sebelum (salat) jumatan," ucap Dicky.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Timur bakal menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap penyanyi Sherina Munaf untuk klarifikasi terkait kucing milik Uya Kuya.

Musisi sekaligus aktris Sherina Munaf memenuhi panggilan polisi untuk klarifikasi terkait kucing milik Uya Kuya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sherina Munaf  Uya Kuya  Kucing Uya Kuya  penjarahan rumah uya kuya 
BERITA SHERINA MUNAF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp