Sherina Munaf Suarakan Kemarahan Atas Insiden Pengemudi Ojol Dilindas Rantis Brimob

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi Sherina Munaf secara terbuka menyuarakan kemarahan dan keprihatinan terkait insiden seorang pengemudi ojek online (ojol) yang tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8).

Melalui unggahan dalam akunnya di Instagram, Sherina mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap kekerasan yang terjadi dan mempertanyakan normalisasi tindakan brutal semacam itu di tengah masyarakat.

Dalam pesannya, Sherina secara tegas menyoroti insiden kekerasan yang telah terdokumentasi secara nyata dan tidak sepantasnya dipandang sebagai hal yang wajar.

"Enggak tahu lagi kalau kekerasan yang terdokumentasi nyata ini masih bisa dilihat sebelah mata," begitu tertulis unggahan Sherina, dikutip Jumat (29/8).

Poin utama dari kritiknya ditujukan kepada peran aparat keamanan yang dinilai justru kini bertolak belakang.

Menurut Sherina, aparat seharusnya hadir untuk memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan sebaliknya.

"Aparat seharusnya melindungi rakyatnya, bukan mengambil nyawa seseorang yang tengah bekerja banting tulang," katanya.

Sherina juga secara khusus menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga pengemudi ojol yang menjadi korban dalam insiden tersebut.