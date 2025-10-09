Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Shin Tae-yong Bersama Ulsan HD Hanya 2 Bulan, Lalu Dipecat, Begini Ceritanya!

Kamis, 09 Oktober 2025 – 19:57 WIB
Shin Tae-yong Bersama Ulsan HD Hanya 2 Bulan, Lalu Dipecat, Begini Ceritanya!
Shin Tae-yong saat melatih Ulsan HD. Foto: Dokumentasi Ulsan HD

jpnn.com, JAKARTA - Kiprah Shin Tae-yong melatih Ulsan HD hanya berlangsung selama 65 hari sebelum akhirnya dipecat.

Juru taktik kelahiran 11 Oktober 1970 itu gagal mengangkat prestasi tim berjuluk The Tigers yang kini tengah terjerembap di zona degradasi.

Tercatat dari delapan laga di kompetisi sepak bola Korea, pria berakronim STY itu hanya mampu membawa Kim Young-gwon cum suis raih sekali menang, tiga imbang, dan empat kalah.

Melansir dari laman Sports Chosun, karier mantan pelatih Timnas Indonesia itu tidak lama di Ulsan HD karena beberapa alasan.

Pria asal Yeongdeok itu juga sempat bersitegang dengan beberapa pemain terkait pemilihan strategi bermain.

Puncaknya terjadi dinamika setelah Liga Champions Elit AFC saat Shin Tae-yong melakukan perubahan komposisi pemain.

Sontak alasan terakhir menjadi penguat mantan juru taktik Korea di Piala Dunia 2016 itu angkat kaki dari Ulsan HD.

“Ulsan HD yang berada di zona degradasi memutuskan berpisah dengan pelatih Shin Tae-yong,” bunyi pengumuman di laman Sports Chosun.

Kiprah Shin Tae-yong melatih Ulsan HD hanya berlangsung selama 65 hari sebelum akhirnya dipecat

