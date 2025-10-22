Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Shin Tae-yong Blak-blakan Siap Kembali Latih Timnas Indonesia

Rabu, 22 Oktober 2025 – 00:11 WIB
Shin Tae-yong Blak-blakan Siap Kembali Latih Timnas Indonesia - JPNN.COM
Shin Tae Yong saat masih melatih Timnas Indonesia. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong mengaku terbuka untuk kembali melatih skuad Garuda seiring kosongnya posisi pelatih kepala saat ini.

Shin Tae-yong yang direkrut pada 2020 lalu sempat dipecat oleh PSSI pada awal tahun ini, dan posisinya digantikan oleh Patrick Kluivert.

Namun, PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Belanda itu karena gagal membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Alhasil, keputusan tesebut membuat kursi pelatih utama kini lowong dan memunculkan sejumlah nama kandidat pengganti.

Di antara banyak nama yang disebut publik, Shin Tae-yong jadi sosok paling diharapkan oleh suporter. Pasalnya, di bawah arahannya, Indonesia pernah menunjukkan perkembangan signifikan dan tampil penuh semangat di berbagai turnamen internasional.

Menanggapi hal itu, STY akhirnya buka suara. Ia mengaku belum menerima tawaran resmi dari PSSI.

Baca Juga:

“Dari Indonesia? Tidak. Belum pernah ada telepon atau tawaran resmi sama sekali,” ujar Shin Tae-yong dikutip dari Goalpost.

Meski begitu, pelatih 54 tahun itu menegaskan bahwa Indonesia punya tempat istimewa di hatinya.

Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong mengaku terbuka untuk kembali melatih skuad Garuda seiring kosongnya posisi pelatih kepala saat ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  PSSI  Patrick Kluivert 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp