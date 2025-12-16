Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Shin Tae Yong Buka Cerita di Balik Kesuksesan Rizky Ridho

Selasa, 16 Desember 2025 – 19:56 WIB
Shin Tae Yong Buka Cerita di Balik Kesuksesan Rizky Ridho - JPNN.COM
Gaya Kapten Persija Rizky Ridho seusai mencetak gol. Foto: persija

jpnn.com - Shin Tae Yong mengungkapkan kebanggaannya melihat mantan anak didiknya di Timnas Indonesia, yakni Rizky Ridho masuk nominasi Puskas Award 2025, sebuah penghargaan FIFA untuk gol terbaik dunia.

Gol spektakuler Ridho ke gawang Arema FC musim lalu membuat namanya sejajar dengan pemain-pemain top dunia seperti Declan Rice dan Lamine Yamal.

"Saya membesarkannya dengan baik," ucap pelatih asal Korea itu dilansir Goal Post Asia.

FIFA menilai gol tersebut memiliki kombinasi teknik, keberanian, dan keunikan, yang menjadi syarat utama Puskas Award.

Shin Tae Yong tidak hanya melihat pencapaian ini dari sisi teknis.

Juru taktik berusia 54 tahun itu menekankan bahwa karakter dan kedewasaan Ridho di luar lapangan sama pentingnya.

"Dia berkepribadian sangat baik. Dia anak yang bisa sukses sebagai atlet," tambahnya.

Persaingan di Puskas Award memang sangat ketat. Namun, bagi Shin Tae Yong, fakta bahwa seorang pemain Indonesia bisa bersaing di panggung dunia sudah merupakan pencapaian yang membanggakan.

Shin Tae Yong mengungkapkan kebanggaannya melihat mantan anak didiknya di Timnas Indonesia, yakni Rizky Ridho masuk nominasi Puskas Awards 2025

