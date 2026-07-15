Shin Tae-yong Minta Pemain Baru Persija Jakarta Segera Menyatu dengan Wajah Lama

jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong masih menunggu beberapa pemain baru untuk bergabung dalam sesi latihan bersama tim.

Manjer kelahiran 11 Oktober 1970 itu dikabarkan masih menantikan kedatangan gelandang asal Bosnia & Herzegovina, Stjepan Loncar.

Pemain kelahiran 10 November 1996 tersebut dijadwalkan tiba pada pertengahan pekan dan akan langsung mengikuti latihan bersama rekrutan anyar lainnya.

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Sejauh ini, STY mengaku puas dengan kondisi fisik para pemain barunya, yakni Kyohei Yoshino (Jepang), Kerim Memija (Bosnia), Denis Kolinger (Kroasia), dan Radovan Pankov (Serbia).

Keempat pemain tersebut telah bergabung bersama rekrutan lokal seperti Aqil Savik, Victor Dethan, dan Pratama Arhan.

Shin berharap para pemain, khususnya yang baru bergabung musim ini, dapat segera menyatu dengan para pemain lama seperti Rio Fahmi, Gustavo Almeida, dan Fabio Calonego.

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"Dalam sepak bola, sebuah tim hanya bisa menjadi kuat jika semua pemain benar-benar menjadi satu kesatuan. Karena itu, kami akan membantu para pemain baru beradaptasi dengan lingkungan dan suasana tim secepat mungkin."

"Kami ingin membangun atmosfer yang positif agar seluruh pemain dapat menyatu sebagai satu tim. Dengan begitu, kualitas individu yang mereka miliki bisa berkembang menjadi permainan tim yang baik di lapangan," ujar pelatih asal Korea itu.