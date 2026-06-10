Shin Tae Yong Pengin Menjadikan Persija Tim yang Agresif

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Shin Tae Yong pengin menjadikan timnya agresif, cepat, dan berorientasi menyerang di Super League 2026-27.

STY menjelaskan bahwa sepak bola menyerang merupakan identitas yang selama ini dia yakini sebagai pelatih.

Namun, ia menilai pendekatan tersebut tidak selalu dapat diterapkan dalam setiap situasi.

Pengalamannya menangani Timnas Indonesia menjadi salah satu contoh.

Saat itu, menurut Shin, kondisi tim dan kualitas lawan yang dihadapi menuntut penerapan strategi yang lebih pragmatis. Karena sering berhadapan dengan tim yang memiliki kekuatan di atas Indonesia, ia memilih membangun fondasi pertahanan yang kukuh dan memaksimalkan peluang melalui transisi cepat.

“Saya adalah tipe orang yang sangat suka bermain sepak bola menyerang. Filosofi sepak bola saya ialah menyerang,” ujar Shin.

“Saat saya memimpin Timnas, karena kami selalu bertanding melawan tim-tim yang selalu lebih kuat dari kami, saya harus menciptakan taktik pertahanan dan menggunakan taktik yang banyak mengandalkan serangan balik (counter-attack),” ujarnya.

Situasi yang berbeda ia harapkan dapat ditemui bersama Persija. Shin melihat peluang untuk mengembangkan tim yang lebih berani mengambil inisiatif permainan dan tampil dominan sepanjang pertandingan.