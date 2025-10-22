Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Shin Tae Yong Ungkap Alasan Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026

Rabu, 22 Oktober 2025 – 05:21 WIB
Shin Tae Yong Ungkap Alasan Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Shin Tae Yong saat masih melatih Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPN.com.

jpnn.com - Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae Yong tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya setelah melihat Skuad Garuda gagal lulus ke Piala Dunia 2026.

Pria asal Korea itu mengungkapkan perasaannya terkait hasil pahit yang menimpa tim yang pernah dia tangani selama lima tahun.

"Yang paling membuat saya sedih tentu karena mereka gagal ke Piala Dunia."

Baca Juga:

"Namun, sebenarnya mereka bisa lebih siap secara detail, terutama ketika menghadapi tim seperti Irak," ucap Shin Tae Yong dalam wawancara dengan Goalpost.

Penyebab Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026

Pelatih yang sempat membawa Indonesia tampil solid di Piala Asia 2023 itu menilai, peluang Skuad Garuda untuk melangkah ke putaran final sebenarnya cukup terbuka.

Menurutnya, sedikit peningkatan dalam persiapan bisa saja membawa hasil yang berbeda.

Baca Juga:

"Saya sempat berpikir, kalau kami bisa persiapkan sedikit lebih baik, mungkin bisa langsung lolos lewat babak ketiga. Saat itu harapan kami sangat besar," lanjutnya.

Kini, nama Shin Tae Yong kembali menjadi sorotan publik setelah posisi pelatih Timnas Indonesia lowong.

Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae Yong tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya setelah melihat Skuad Garuda gagal lulus ke Piala Dunia 2026.

