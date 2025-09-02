ShopComm Berkolaborasi Dengan Peritel Nasional

jpnn.com, JAKARTA - ShopComm, perusahaan shopper marketing menandatangani kerja sama strategis dengan AEON, BennyMart, Happy Harvest, Narma, dan AmandaMart dalam ajang Indonesia Retail Summit (IRS) 2025 di Jakarta.

Kolaborasi ini bertujuan mengubah toko ritel dari sekadar tempat transaksi menjadi ruang pengalaman yang menghadirkan engagement, relevansi, dan konversi nyata bagi peritel maupun brand.

Di tengah tantangan industri saat ini, in-store advertising terbukti sebagai solusi efektif yang mampu menjembatani atensi menjadi transaksi.

BennyMart, Local Modern Trade Independent (LMTI) berbasis di Tangerang dengan format midi dan beauty specialty store, melihat kerja sama ini sebagai peluang mempercantik ambience toko sekaligus menambah pendapatan.

“ShopComm menyediakan layanan yang memudahkan kami memperoleh peluang pendapatan tambahan sekaligus mempercantik suasana toko dengan standar yang baik. Prosesnya juga sangat praktis karena seluruh tahapan ditangani langsung oleh tim profesional ShopComm,” ujar Kelvin Junilson, Head of Marketing BennyMart.

AEON, sebagai salah satu pemain besar di industri hypermarket, akan memanfaatkan teknologi media dalam toko dari ShopComm untuk menciptakan interaksi yang lebih relevan antara brand dan konsumen, sejalan dengan standar internasional yang mereka terapkan.

Happy Harvest, supermarket premium milik Summarecon dengan fokus pada produk segar dan organik, menjadikan kolaborasi ini sebagai strategi memperkaya pengalaman belanja sehat. Melalui digital screen, demo masak, hingga promosi produk, ShopComm dan Happy Harvest siap menjawab tren gaya hidup sehat yang kian populer.

Narma, LMTI berbasis di Bekasi dengan format toserba, mengusung visi “Save Money, Live Better” melalui harga rendah yang konsisten.