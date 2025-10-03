Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Shopee dan Vidio Luncurkan Fitur Vidio Shopping untuk Perluas Pasar Produk UMKM dan Brand Lokal

Jumat, 03 Oktober 2025 – 10:00 WIB
Platform OTT lokal, Vidio dan kolaborasi strategis dengan perusahaan e-commerce Shopee resmi meluncurkan fitur Vidio Shopping. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Platform OTT lokal, Vidio dan kolaborasi strategis dengan perusahaan e-commerce Shopee resmi meluncurkan fitur Vidio Shopping. 

Fitur ini merupakan, inovasi yang menggabungkan hiburan premium dan kemudahan berbelanja online dalam satu layar.

Melalui Vidio Shopping, penonton bisa langsung membeli produk yang muncul di dalam tayangan favorit mereka, tanpa perlu beralih aplikasi. Fitur picture-in-picture (PIP) menjaga tayangan tetap berjalan, sehingga penonton tetap terhibur sekaligus bisa berbelanja dengan lebih praktis.

Pada peluncuran versi Alpha Juli 2025, integrasi ini diterapkan pada tayangan unggulan seperti Premier League, Asmara Gen Z, dan berbagai judul Vidio Original Series.

Penonton bisa langsung membeli produk, seperti produk kecantikan maupun gadget, melalui Shopee tanpa perlu meninggalkan layar. Pada fase ini, berbagai brand telah bergabung dalam ekosistem “content commerce”, termasuk  brand Wondermist, FFAR, Majika, Wardah, Emina, Kahf, Make Over, Samsung, Somethinc, Amaterasun, Hint, Nivea, Eiger, Colorbox, dan The Executives.

Nonton Sambil Check-out Kini Makin Seamless 

Vidio menghadirkan pengalaman menonton sekaligus berbelanja yang seamless. Tidak seperti platform berbasis User Generated Content (UGC), Vidio menampilkan konten yang terkurasi sehingga setiap produk hadir di ruang yang aman, berkualitas, dan merepresentasikan brand secara optimal. 

Produk muncul pada momen paling relevan, terhubung langsung dengan katalog Shopee, proses belanja menjadi lebih praktis tanpa mengganggu keseruan menonton.

TAGS   UMKM  brand lokal  Vidio Shopping  Aplikasi  fashion  brand 
