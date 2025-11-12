Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Viral di Dunia Maya, Raup Lebih dari 85 Juta Views

Rabu, 12 November 2025 – 06:27 WIB
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Viral di Dunia Maya, Raup Lebih dari 85 Juta Views - JPNN.COM
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, reality show UMKM perdana yang hadir dalam format web series di YouTube Shopee Indonesia, menutup enam episodenya dengan respons yang positif dari publik. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas menutup enam episodenya dengan respons yang positif dari publik.

Sejak penayangan perdananya, program reality show UMKM perdana yang hadir dalam format web series di YouTube Shopee Indonesia ini langsung menarik perhatian publik berkat perpaduan kisah inspiratif, drama kompetisi bisnis, dan pesan pemberdayaan yang kuat.

Hingga akhir penayangan, program ini berhasil mencatat lebih dari 85 juta views serta lebih dari 25 ribu likes dan komentar di YouTube Shopee Indonesia.

Baca Juga:

Hasil ini menjadikan Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas sebagai salah satu web series lokal yang menarik perhatian dan diterima di hati masyarakat.

Antusiasme penonton terus meningkat di setiap episodenya.

Bahkan episode final mencatat lebih dari 18 juta views, menandakan minat besar masyarakat yang bertahan hingga akhir tayangan.

Baca Juga:

Tidak hanya populer, interaksi penonton di tiap episode juga luar biasa tinggi dengan ribuan komentar dan likes yang membanjiri kolom YouTube.

Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Viral di Dunia Maya, Raup Lebih dari 85 Juta Views

Program reality show, Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas viral di dunia maya dengam meraup lebih dari 85 juta views di YouTube Shopee Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas  Reality Show  UMKM  YouTube  Shopee Indonesia  views  Pelaku UMKM  Sarwendah  Daniel Mananta  Ruben Onsu  Netizen  Viral  dunia maya 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp