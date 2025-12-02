Shopee Rayakan 1 Dekade Berdayakan UMKM, Catatkan Penjualan Lebih USD 270 Miliar di Platform Secara Global

jpnn.com, JAKARTA - Shopee, platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara, Taiwan dan Brasil, merayakan ulang tahunnya yang ke-10 dengan meluncurkan laporan dampak perdananya ‘Shopee: Satu Dekade Ciptakan Dampak bagi Penjual’, dan serial dokumenter terbarunya, ‘Shopee: Melestarikan Warisan Budaya’.

Kedua inisiatif tersebut menyoroti bagaimana bisnis dan komunitas lokal di seluruh dunia memanfaatkan Shopee dan ekonomi digital untuk berkembang, melestarikan nilai budaya dan meningkatkan kualitas hidup dalam satu dekade terakhir.

Memberdayakan Bisnis Lokal dalam Ekonomi Digital

Sejak diluncurkan pada 2015, Shopee berkomitmen untuk membantu para penjual agar dapat berkontribusi dan sukses dalam ekonomi digital.

Selama satu dekade terakhir, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah mengembangkan bisnisnya hingga berhasil mencapai lebih dari USD 270 miliar dalam penjualan di Shopee secara global.

Hal ini semakin menegaskan peran transformatif e-commerce dalam mendorong pertumbuhan bisnis dan menciptakan peluang ekonomi.

Setiap tahunnya, semakin banyak penjual yang bergabung dengan Shopee, dengan jumlah UMKM mengalami peningkatan rata-rata dua kali lipat.

Sekitar 80 persen para pelaku bisnis tersebut beroperasi di luar ibu kota, memanfaatkan Shopee untuk menjangkau pembeli baru di pasar domestik hingga ke seluruh wilayah lainnya.