Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

ShopeeFood Deals Februari Hadir Lebih Seru: Mie Gacoan Rp1 hingga Bertabur Hadiah

Jumat, 06 Februari 2026 – 21:23 WIB
ShopeeFood Deals Februari Hadir Lebih Seru: Mie Gacoan Rp1 hingga Bertabur Hadiah - JPNN.COM
ShopeeFood Deals Februari hadir lebih seru mulai dari Mie Gacoan Rp1, Live Streaming keliling Jakarta hingga bertabur hadiah. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - ShopeeFood kembali memanjakan pelanggan setianya melalui program ShopeeFood Deals Rp1 yang hadir di Februari 2026.

Dalam edisi ini, giliran penggemar Mie Gacoan yang berkesempatan untuk mendapatkan menu spesial dengan harga Rp1 di berbagai outlet Mie Gacoan, yang berlaku khusus pada 7 Februari 2026.

Berbeda dari edisi sebelumnya, kali ini ShopeeFood Deals Rp1 hadir dengan gebrakan baru yang lebih seru dan interaktif.

Baca Juga:

Untuk pertama kalinya, ShopeeFood Deals Rp1 menghadirkan live streaming spesial menggunakan mobil keliling Jakarta.

Live streaming keliling ini akan memutari beberapa titik di Jakarta pada 7 Februari 2026.

Pelanggan tak perlu khawatir, karena sesi live streaming tetap bisa ditonton melalui halaman ShopeeFood Deals di aplikasi Shopee.

Baca Juga:

Melalui serangkaian giveaway ShopeeFood Deals Rp1, pelanggan setia ShopeeFood juga berpeluang membawa pulang hadiah utama, berupa 2 unit iPhone 16, serta berbagai hadiah menarik lainnya seperti Dyson Airwrap, Nintendo, hingga Samsung Galaxy A32 5G.

Untuk mendapatkan beberapa hadiah menarik di atas, pelanggan setia ShopeeFood cukup mengikuti sesi live streaming ShopeeFood Deals pada 7 Februari 2026, pukul 11.00–19.00 WIB dan temukan mobil live streaming ShopeeFood Deals.

ShopeeFood Deals Februari Hadir Lebih Seru: Mie Gacoan Rp1, Live Streaming keliling Jakarta hingga bertabur hadiah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ShopeeFood Deals  ShopeeFood  Mie Gacoan  live streaming  hadiah 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp