ShopeePay Luncurkan Kampanye 'Pulsa & PLN Pasti Murah', Bantu Kelola Kebutuhan Harian Lebih Hemat

jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan sehari-hari terus hadir dan menjadi bagian dari rutinitas masyarakat.

Berbagai pengeluaran tetap, seperti pulsa dan token listrik, menjadi kebutuhan yang hampir selalu masuk dalam daftar belanja bulanan karena perannya yang penting dalam mendukung aktivitas harian.

Oleh sebab itu, semakin banyak masyarakat yang menerapkan strategi mengatur pengeluaran dengan memanfaatkan berbagai cara untuk menghemat pengeluaran.

Menjawab kebutuhan tersebut, aplikasi ShopeePay menghadirkan kampanye Pulsa & PLN Pasti Murah untuk membantu pengguna memenuhi kebutuhan digital sehari-hari dengan lebih hemat dan praktis dalam satu aplikasi.

Komitmen ShopeePay Hadirkan Nilai Lebih untuk Kebutuhan Sehari-hari

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Dalam acara media gathering bertajuk "Aplikasi ShopeePay Pulsa & PLN Pasti Murah" yang digelar pada Selasa (7/7) di Jakarta, aplikasi ShopeePay memperkenalkan kampanye terbarunya yang berfokus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan digital rutin dengan lebih hemat.

Acara tersebut menghadirkan Eka Nilam Dari, President Director ShopeePay Indonesia, Mutia Murwanti, Senior Vice President – Head of Digital Distribution Indosat Ooredoo Hutchison, serta Habib Ja'far sebagai narasumber.