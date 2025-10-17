Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

ShopeeVIP, Trik Cerdas Tetap Stylish Tanpa Boros!

Jumat, 17 Oktober 2025 – 11:30 WIB
ShopeeVIP, Trik Cerdas Tetap Stylish Tanpa Boros! - JPNN.COM
Foto: dok JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Tidak selalu tampil stylish layaknya influencer harus punya budget selangit? Kadang, yang kamu butuh cuma strategi belanja cerdas dan sedikit VIP energi.

Yes, gabung dengan ShopeeVIP, ini bukan cuma soal diskon, ini cheat code buat kamu yang pengen tampil kayak fashion influencer, dengan dompet tetap aman. 

Tetapi, apa hubungannya ShopeeVIP dengan cheat code?  

ShopeeVIP sendiri adalah program langganan dari Shopee yang dirancang untuk memberikan pengalaman belanja lebih praktis dan lebih hemat untuk para pengguna setia.

Dengan bergabung menjadi anggota ShopeeVIP, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan seperti voucher gratis ongkir hingga voucher potongan diskon setiap harinya. 

Nah, gimana sih life hack yang tepat untuk berbelanja kebutuhan fashion & beauty tapi tetap ramah di kantong, yuk simak tips-tips berikut!  

• Fashion upgrade dan glow up tiap bulan namun tetap hemat

Mau tampil stylish layaknya influencer? Enggak harus punya lemari penuh baju kok. Kuncinya bukan di seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa cerdas memadukan dan memanfaatkan setiap item. 

Tidak selalu tampil stylish layaknya influencer harus punya budget selangit? Kadang, yang kamu butuh cuma strategi belanja cerdas dan sedikit VIP energi.

