Altcoin

SHOW Token, Proyek AI Cinema Global yang Berpotensi di Indonesia

Jumat, 16 Januari 2026 – 00:06 WIB
SHOW Token, Proyek AI Cinema Global yang Berpotensi di Indonesia
SHOW Token hadir sebagai proyek global yang mengembangkan ekosistem perfilman berbasis AI dan Web3. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Industri hiburan global tengah mengalami transformasi seiring berkembangnya kecerdasan buatan (AI) dan teknologi blockchain.

Kombinasi keduanya mulai mengubah cara film diproduksi, dibiayai, dan didistribusikan. Di tengah tren tersebut, SHOW Token hadir sebagai proyek global yang mengembangkan ekosistem perfilman berbasis AI dan Web3.

SHOW Token merupakan bagian dari Show AI, sebuah platform yang mengusung visi menjadikan produksi film berbasis AI lebih terbuka, kolaboratif, dan didukung komunitas lintas negara.

AI dimanfaatkan untuk mendukung proses kreatif, mulai dari pengembangan konsep, penulisan skrip, hingga pascaproduksi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi tanpa menghilangkan peran kreator manusia.

Ekosistem SHOW Token dibangun dalam beberapa lapisan. AI Film Studio berfungsi sebagai pusat produksi berbasis AI, sementara Creator Network menghubungkan kreator, penulis, seniman, dan insinyur AI dari berbagai negara dalam sistem kolaborasi terdesentralisasi.

Kontribusi dicatat melalui mekanisme berbasis smart contract, sehingga transparansi dan koordinasi antar pihak dapat terjaga.

Partisipasi komunitas menjadi elemen penting dalam ekosistem ini. Melalui Community Portal, pemegang token dapat terlibat melalui mekanisme staking dan voting untuk mendukung proyek film yang dikembangkan.

SHOW Token berfungsi sebagai token utilitas yang memberikan akses, pengaruh, dan insentif di dalam platform, dengan fokus pada penggunaan nyata.

SHOW Token menjadi proyek AI cinema global yang berpotensi berkembang di Indonesia.

