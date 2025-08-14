Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Showroom United E-Motor Hadir di Bali, Ada Promo Menarik

Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:15 WIB
Peresmian showroom United E-Motor di Bali. Foto: unitedemotor

jpnn.com, JAKARTA - Bersama Agung Meta Green (AMG), PT. Terang Dunia Internusa Tbk (United E-Motor) meresmikan showroom motor listrik mereka di Kuta, Bali.

Gerai baru United E-Motor terletak di Jl. Raya Kerobokan No. 88, Kuta, Bali.

Showroom United E-Motor di Bali merupakan yang ketiga dihadirkan oleh AMG setelah sebelumnya di Jakarta dan Pekanbaru.

Langkah itu menjadi bukti komitmen Agung Meta Green mendukung pengembangan solusi mobilitas ramah lingkungan melalui kendaraan listrik roda dua.

Sekaligus upaya mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, berlandaskan prinsip green and sustainable technology.

“Kami percaya bahwa motor listrik United adalah solusi mobilitas masa depan — mobilitas yang tidak hanya nyaman, tetapi juga didukung oleh teknologi mutakhir, desain atraktif, serta mampu berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ungkap Direktur Utama PT Sukses Bersama Motor (Agung Metagreen), Moshe Darron Panjaitan dalam keterangannya, Kamis (14/8).

Di sela-sela acara peresemian, turut dilakukan penyerahan simbolis unit pertama kepada Vika Gandasa Putri sebagai konsumen molis United C2000.

