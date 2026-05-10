Shye Akhirnya Lepas Album The Doves Came Home

jpnn.com, SINGAPORE - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Singapura, Shye, akhirnya merilis album terbaru yang bertitel The Doves Came Home.

Album studio ke-2 tersebut diklaim sebagai album paling ekspansif dan personal dari dirinya.

The Doves Came Home membahas tentang kenangan, jarak, dan langkah sunyi untuk berdamai dengan diri sendiri.

Nuansa musik dream-pop dekade 90-an membahana sepanjang album, lengkap dengan elemen shoegaze dan alt-rock.

The Doves Came Home mengalir seperti mimpi panjang dan bergerak antara rasa ringan yang hampa dan emosi yang berlebih. Vokal Shye yang airy mengalun manis di atas permainan gitar sebelum akhirnya berubah menjadi tembok-tembok penuh distorsi dan noise. Hasilnya adalah kontras yang dinamis antara keintiman dan ruang yang luas, serta kelembutan dan ketegangan.

“Album ini adalah sebuah pengingat bahwa penerimaan membutuhkan waktu meski momen pencerahan sudah terjadi. Akhirnya kita mengikuti suatu arah tanpa membutuhkan sebuah kepastian. Seperti burung merpati yang terbang, mereka tidak terburu-buru untuk mendarat namun mereka membiarkan diri mereka terbawa meski mereka tidak tahu di mana mereka akan berakhir. Di sanalah kedamaian ditemukan," ungkap Shye.

Single andalan yang dipilih Shye dalam perilisan album tersebut yakni In The End.

Lagu itu menjadi inti ruang emosi yang melankolis dari album dengan nuansa atmosferik yang mengingatkan akan Cocteau Twins, Ride, and The Smashing Pumpkins.