Si Bungsu, Sambadha Memulai Perjalanan Solo

Selasa, 10 Maret 2026 – 17:17 WIB
Si Bungsu, Sambadha Memulai Perjalanan Solo - JPNN.COM
Sambadha, vokalis Coldiac. Foto: Dok. Pribadi/Ahyas B.

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Coldiac, Sambadha, memulai perjalanan sebagai seorang solois.

Dia merilis karya solo perdananya dalam bentuk single yang bertajuk Si Bungsu.

Proyek solo ini merupakan perpanjangan dari perjalanan musiknya dalam band Coldiac yang akan terus dijalani secara beriringan.

Si Bungsu hadir melalui perjalanan Sambadha mendekatkan dirinya kembali ke keluarga serta rumah.

Lagu tersebut merupakan single pertama dari mini album, Ruang Ruang Sandar yang akan dirilis pada April 2026.

Si Bungsu menceritakan tentang dinamika sebuah keluarga dan peran-peran yang secara tidak sadar dipikul.

Sebagai anak bungsu, Sambadha berhadapan dengan asumsi bahwa dirinya adalah yang paling terlindungi di keluarganya: paling carefree, paling bebas dari beban.

Padahal di balik itu, ada beban-beban tidak terlihat, ekspektasi yang tidak terucap, dan angan mendalam untuk dimengerti yang tidak tersampaikan.

Vokalis band Coldiac, Sambadha, memulai perjalanan sebagai seorang solois. Dia merilis karya solo perdananya dalam bentuk single yang bertajuk Si Bungsu.

