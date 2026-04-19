Si Kurus Minta Maaf Atas Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF U-17

Senin, 20 April 2026 – 00:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia tersingkir di babak fase Grup A ajang ASEAN U-17 Boys’ Championship 2026.

Kepastian tersebut didapatkan skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto seusai ditahan imbang Vietnam dengan skor 0-0 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu (19/4).

Hasil imbang lawan tim Negeri Paman Ho membuat Mierza Firjatullah dan kawan-kawan hanya mampu mengumpulkan empat angka dari sekali menang, sekali imbang dan sekali kalah.

Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto meminta maaf seusai kegagalan membawa skuad Garuda Muda tembus semifinal.

Sejak awal juru taktik kelahiran 13 Juli 1976 itu berupaya untuk meredam permainan Vietnam yang agresif agar bisa mencuri peluang meraih kemenangan.

Sepanjang 90 menit serangan yang dibangun masih belum bisa menembus jala gawang Vietnam yang dikawal Xuan Hoa Ly.

“Pertama saya meminta maaf atas nama pribadi karena belum mampu membawa Timnas Indonesia ke semifinal,” katanya.

“Saya mengapresiasi apa yang sudah pemain lakukan karena kami sudah setting permainan kami sejak bermain bertahan terlebih dahulu sebelum mengandalkan serangan balik,” ujar pria berjuluk Si Kurus itu.