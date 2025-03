Siaga Banjir, PTSI Bersama Satgas Bencana BUMN Menyalurkan Bantuan ke Jabodetabek

jpnn.com, JAKARTA - PT Surveyor Indonesia (PTSI) menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan menyalurkan tiga gelombang bantuan kepada korban banjir di wilayah Jabodetabek.

Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap pada Rabu hingga Jumat (5-7 Maret) melalui Serikat Pegawai Surveyor Indonesia (SPASI), Satgas IDSurvey, serta kolaborasi bersama Satgas Bencana BUMN.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, PTSI berperan aktif dalam memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Hingga saat ini, total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 60 paket lebih yang terdiri dari sembako dan bahan pokok, obat-obatan, selimut, serta kebutuhan sanitasi.

Bantuan ini didistribusikan ke lebih dari 15 kecamatan yang terdampak banjir di Jabodetabek.

Tim PTSI bersama mitra relawan juga terus memantau kondisi di lapangan guna memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga bisa menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir yang kerap terjadi di musim hujan.

“PTSI sebagai The Guardian of Assurance berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam bidang testing,inspection, and certification (TIC), tetapi juga dalam aksi kemanusiaan. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengutamakan keselamatan di tengah kondisi cuaca ekstrem,” ujar Sandry.