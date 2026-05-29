Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Siaga! Gempa Vulkanik Dangkal Gunung Awu Tercatat 41 Kali dalam Sehari

Jumat, 29 Mei 2026 – 09:04 WIB
Siaga! Gempa Vulkanik Dangkal Gunung Awu Tercatat 41 Kali dalam Sehari - JPNN.COM
Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. ANTARA/HO-ESDM

jpnn.com - Kementerian Energi dan Sumber Dan Mineral (ESDM) mengumumkan data gempa vulkanik dangkal Gunung Awu, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara naik menjadi 41 kali per hari pada periode pengamatan tanggal 16-22 Mei 2026.

Informasi itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi, Lana Saria dalam evaluasi aktivitas Gunung Awu yang diterima di Manado, Kamis (28/5/2026).

"Kondisi gempa vulkanik dangkal saat ini mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya dengan rata-rata kejadian meningkat dari 29 kejadian per hari menjadi 41 kejadian per hari," kata dia.

Baca Juga:

Pada periode itu, terekam sebanyak 291 kali gempa vulkanik dangkal (VB), 19 kali gempa vulkanik dalam (VA), satu kali gempa terasa dengan skala I MMI, dan 191 kali gempa tektonik jauh (TJ).

Berdasarkan evaluasi, pengamatan visual kawah Gunung Awu tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak awal bulan Juli 2024.

Pada periode tersebut, embusan asap kawah tidak teramati dari Pos PGA Awu, di mana hal ini menunjukkan aktivitas embusan asap masih berkisar di dalam kawah dan tidak menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Baca Juga:

Walaupun demikian, gempa vulkanik dangkal pada periode ini mengalami peningkatan cukup signifikan.

Rentetan gempa vulkanik dangkal dan vulkanik dalam (Spasmodic Burst) kembali terekam terutama pada tanggal 19 Mei 2026.

Kementerian ESDM mengumumkan data gempa vulkanik dangkal Gunung Awu meningkat jadi 41 kali per hari pada periode pengamatan tanggal 16-22 Mei 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gunung Awu  Gempa vulkanik  Kementerian ESDM  Sangihe  Sulawesi Utara 
BERITA GUNUNG AWU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp