Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Siaga Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem, ASDP Pastikan Keselamatan Jadi Prioritas Utama

Rabu, 05 November 2025 – 11:10 WIB
Siaga Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem, ASDP Pastikan Keselamatan Jadi Prioritas Utama - JPNN.COM
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem menjelang penghujung tahun dengan melakukan berbagai langkah untuk memastikan keselamatan pengguna jasa tetap menjadi prioritas utama. Foto: Dokumentasi ASDP

jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) meningkatkan kesiagaan di seluruh cabang utama menghadapi potensi cuaca ekstrem menjelang penghujung tahun yang diperkirakan terjadi mulai November 2025 hingga Februari 2026.

Langkah antisipatif ini dilakukan seiring dengan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan perusahaan telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan keselamatan pengguna jasa tetap menjadi prioritas utama, terutama pada periode cuaca yang dinamis.

Baca Juga:

Siaga Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem, ASDP Pastikan Keselamatan Jadi Prioritas Utama

"Kami berkomitmen menghadirkan layanan yang tidak hanya andal, tetapi juga menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Setiap perjalanan harus berlangsung dengan aman, termasuk saat menghadapi cuaca ekstrem,” ujar Heru dalam keterangannya, Rabu (5/11).

BMKG memprediksi puncak musim hujan akan terjadi lebih dulu di wilayah barat Indonesia pada November hingga Desember 2025, kemudian beralih ke wilayah selatan dan timur pada Januari hingga Februari 2026.

Baca Juga:

Aktivitas arus permukaan di sekitar Pelabuhan Merak pada awal November ini juga menunjukkan peningkatan, dengan kecepatan 32–103 cm/s, menandakan perlunya kewaspadaan tambahan di lapangan.

Siaga Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem, ASDP Pastikan Keselamatan Jadi Prioritas Utama

ASDP siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem menjelang penghujung tahun dengan melakukan berbagai langkah untuk memastikan keselamatan jadi prioritas utama

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asdp  PT ASDP Indonesia Ferry  Cuaca Ekstrem  keselamatan  pengguna jasa  Heru Widodo  Shelvy Arifin 
BERITA ASDP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp