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JPNN.com - Teknologi

Siap Digelar, INTI 2026 Targetkan 952 Exhibitor dan 30 Ribu Pengunjung Profesional

Selasa, 28 Juli 2026 – 02:15 WIB
Siap Digelar, INTI 2026 Targetkan 952 Exhibitor dan 30 Ribu Pengunjung Profesional - JPNN.COM
Konferensi pers Indonesia Technology & Innovation 2026 (INTI 2026) di Kemayoran, Jakarta Pusat. Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pameran teknologi dan inovasi B2B terbesar di Indonesia, Indonesia Technology & Innovation 2026 (INTI 2026) akan digelar di Jakarta International Expo pada 11–13 Agustus 2026.

Dalam penyelenggaraan tahun ini, INTI bermitra dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang bertindak sebagai Official Institutional Partner.

Penyelenggaraan ajang ini bertujuan mempertemukan para pemimpin industri, inovator, investor, pembuat kebijakan, profesional teknologi, hingga startup global untuk mempercepat transformasi digital di berbagai lini industri.

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Kemitraan ini diharapkan dapat menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan tersebut, membuka peluang kemitraan, serta mendorong penguatan ekosistem digital Indonesia yang inovatif, terpercaya, dan berdaya saing.

"Transformasi digital membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, asosiasi, dan para pelaku teknologi," ujar Kepala Badan Ekosistem Digital Kadin Indonesia, Firlie H. Ganinduto di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/7). 

Sebagai platform berskala internasional, INTI 2026 bakal menghadirkan 14 sektor teknologi strategis yang mencerminkan perkembangan industri global sekaligus mendukung percepatan transformasi digital nasional.

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Kehadiran 14 sektor ini dirancang untuk mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, serta penyedia solusi teknologi dalam satu ekosistem kolaboratif yang membentuk rantai nilai terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Fondasi ekosistem pameran ini dibangun melalui sektor Connectivity & Infrastructure Digital Technology, 5G, Telco & Network Communication, serta Satellite & Broadcasting.

Pameran teknologi dan inovasi B2B terbesar di Indonesia, Indonesia Technology & Innovation 2026 (INTI 2026) siap digelar di Jakarta International Expo.

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TAGS   INTI 2026  B2B  Jakarta International Expo  Indonesia Technology & Innovation  Kadin Indonesia 

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