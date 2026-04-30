JPNN.com - Ekonomi

Siap Dukung Pariwisata Sabang, Bea Cukai Mempercepat Layanan Vessel Declaration

Kamis, 30 April 2026 – 14:39 WIB
Bea Cukai Sabang mendorong sektor pariwisata dengan memberikan layanan vessel declaration secara cepat dan efisien dalam kedatangan kapal pesiar Azamara Onward. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SABANG - Bea Cukai Sabang mendorong sektor pariwisata dengan memberikan layanan vessel declaration secara cepat dan efisien dalam kedatangan kapal pesiar Azamara Onward pada 11 April 2026.

Dalam momentum tersebut, Bea Cukai Sabang hadir tidak hanya sebagai representasi negara di bidang administrasi kepabeanan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan proses kedatangan berjalan lancar tanpa menghambat aktivitas pariwisata.

Pelayanan dilakukan melalui aplikasi All Indonesia yang menjadi sarana antarmuka administrasi kedatangan penumpang, dan proses clearance dapat berlangsung cepat, mudah, dan efisien meskipun dalam keterbatasan waktu singgah kapal.

Kepala Kantor Bea Cukai Sabang Kiagus Nurzaman Muhammad menegaskan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan optimal tanpa mengurangi aspek pengawasan.

Dia menyampaikan kecepatan layanan menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata, terutama bagi kapal pesiar yang memiliki waktu singgah terbatas.

“Dengan waktu yang singkat, kami dituntut untuk bekerja cepat dan tepat,” kata Kiagus dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Di sisi lain, fungsi pengawasan tetap dijalankan secara cermat melalui kegiatan boatzoeking.

Pemeriksaan ini meliputi pengecekan dokumen kapal serta barang-barang yang berada di atas sarana pengangkut asing tersebut.

pariwisata  Bea Cukai  Sabang  Vessel Declaration  Bea Cukai Sabang  Kepabeanan 
