JPNN.com - Otomotif - Motor

Siap Gebrak Pasar Asia pada 2026, Skuter Hybrid Asal Taiwan Cukup 3 Liter untuk 300 Km

Rabu, 24 Desember 2025 – 15:05 WIB
Siap Gebrak Pasar Asia pada 2026, Skuter Hybrid Asal Taiwan Cukup 3 Liter untuk 300 Km - JPNN.COM
Skuter hybrid SYM PE3. Foto: sym

jpnn.com - SanYang Motor (SYM) dari Taiwan bersiap menggebrak pasar roda dua Asia lewat kehadiran SYM PE3, skuter plug-in hybrid (PHEV) yang menawarkan efisiensi ekstrem.

Dengan hanya 3 liter bensin, skuter ini diklaim mampu melaju hingga 300 kilometer—angka yang sulit ditandingi motor konvensional di kelasnya.

SYM PE3 sejatinya bukan nama baru. Model pertama kali mencuri perhatian saat tampil sebagai motor konsep di EICMA 2023.

Setelah dua tahun pengembangan, PE3 resmi diluncurkan di Taiwan pada Oktober 2025, meski pemasaran massalnya baru akan dimulai akhir 2026, termasuk untuk pasar Asia.

Keunikan utama PE3 terletak pada sistem penggeraknya.

Skuter sepenuhnya digerakkan motor listrik berdaya 4 kW, sementara mesin bensin di dalamnya tidak terhubung ke roda.

Mesin pembakaran internal tersebut berfungsi sebagai generator, yang secara otomatis mengisi baterai ketika daya mulai menipis.

Konsep tersebut membuat konsumsi BBM menjadi sangat efisien, diklaim mencapai 89 km per liter.

