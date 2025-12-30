Siap Gebrak Pasar, Realme Akan Hadirkan HP dengan Baterai 10.001 mAh

Selasa, 30 Desember 2025 – 13:34 WIB

jpnn.com - Realme diam-diam tengah mengembangkan smartphone yang memiliki sejumlah spesifikasi mumpuni.

Salah satunya yaitu baterai yang tertanam memiliki kapasitas besar.

GSM Arena, pada Senin (29/12), melaporkaan smartphone baru Realme dikatakan memiliki baterai berkapasitas 10.001 mAh.

Kehadiran ponsel tersebut terungkap setelah foto purwarupa (prototype) perangkat tersebut beredar, meskipun hingga kini Realme belum mengumumkan secara resmi ketersediaan ponsel tersebut di pasaran.

Sebelumnya, Realme sempat memamerkan purwarupa ponsel dengan baterai 10.000 mAh pada Mei lalu.

Realme menyatakan akan meluncurkan ponsel dengan baterai 7.500 mAh tahun ini, sekaligus mengonfirmasi bahwa model 10.000 mAh juga akan menyusul.

Namun sejauh ini, Realme baru menghadirkan ponsel dengan baterai hingga 7.000 mAh, termasuk model flagship GT 8 Pro.

Foto yang beredar, dibagikan oleh pemimpin redaksi sebuah blog teknologi asal Rusia, memperlihatkan ponsel Realme dengan nomor model RMX5107.