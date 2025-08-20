Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Siap Huni, Rumah Milenial PIK2 dengan Akses ke Tol Hanya 3 Menit

Rabu, 20 Agustus 2025 – 09:00 WIB
Siap Huni, Rumah Milenial PIK2 dengan Akses ke Tol Hanya 3 Menit - JPNN.COM
Rumah milenial PIK2 ini siap huni. Foto: PIK2

jpnn.com - Menemukan hunian yang strategis, fasilitas lengkap, dan harga terjangkau sering kali terasa mustahil. Namun, Rumah Milenial PIK2 menjawab kebutuhan tersebut dengan konsep praktis: siap huni dengan cicilan ringan.

Berada di kawasan berkembang PIK2, rumah ini hanya ±3 menit dari Gate 2 Tol PIK2, ±10 menit menuju CBD PIK2, dan ±18 menit ke Bandara Soekarno-Hatta. Lokasinya memungkinkan mobilitas cepat untuk bekerja maupun beraktivitas.

Siap Huni, Rumah Milenial PIK2 dengan Akses ke Tol Hanya 3 Menit

Baca Juga:

Fasilitas modern pun melengkapi kenyamanan, mulai dari jogging track, kolam renang, outdoor gym, hingga taman bermain anak. Rasa aman juga dijamin dengan sistem one gate dan pengawasan CCTV 24 jam.

“Rumah Milenial PIK2 adalah pilihan tepat bagi Anda yang ingin hidup produktif, efisien, dan tabungan terjaga,” kata Direktur Marketing PIK2 Lucia Aditjakra.

Perkembangan kawasan sekitar juga tak kalah menarik. Dalam waktu dekat Taman Bhinneka Ecopark seluas ±54 hektare, Tzu Chi School, Sekolah Chevalier, Milenial Park, hingga universitas bergengsi seperti Universitas Pelita Harapan dan Prasetiya Mulya, hadir di PIK2.

Baca Juga:

Semua kebutuhan harian, dari kesehatan hingga hiburan, juga tersedia di sekitar kawasan.

Yang membuatnya berbeda, cicilannya mulai Rp 6 juta per bulan, setara dengan biaya sewa rumah biasa. Bedanya, cicilan itu langsung membawa Anda menjadi pemilik dan bisa ditempati sejak pembayaran pertama.

Rumah milenial PIK2 ini bakal menjawab kebutuhan kalian karena konsepya praktis, fasilitas lengkap serta siap huni dengan cicilan ringan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK2  Rumah  Rumah Milenial  harga terjangkau  Rumah Milenial PIK2  CBD PIK2 
BERITA PIK2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp