Siap Jadi Istri Kedua Insanul Fahmi, Inara Rusli Minta Wardatina Mawa Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli kembali menjadi sorotan publik setelah membuat pengakuan mengejutkan terkait hubungan pribadinya.

Mantan istri Virgoun itu menyatakan siap menjadi istri kedua dari Insanul Fahmi, sosok yang belakangan disebut dekat dengannya.

Inara menyampaikan hal tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari channel YouTube Reyben Entertainment, Jumat (9/1).

“Saya menerima saudari M (Wardatina Mawa) sebagai istri pertama, karena biar bagaimana pun dia secara negara masih tercatat sebagai istri sah,” ujarnya.

Inara mengaku kedekatannya dengan Insanul bermula dari kerja sama bisnis yang sempat berjalan sebelum tersendat akibat masalah yang menimpanya.

Dari pertemuan intens itulah, dia mulai menilai Insanul sebagai sosok dengan wawasan luas dan kepedulian sosial yang tinggi.

“Berawal dari respek, kemudian intens bertemu karena bisnis. Lalu, sudah bertemu dengan anak-anak dan dia gampang dekat sama anak-anak,” katanya.

Dia juga menegaskan keputusan siap dipoligami didasari keyakinannya sebagai seorang muslim. Menurut Inara, urusan dalam rumah tangga harus kembali kepada keputusan imam.