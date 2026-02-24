Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Siap Lepas Status Dudanya, Virgoun Dikabarkan Bakal Segera Menikah

Selasa, 24 Februari 2026 – 19:32 WIB
Siap Lepas Status Dudanya, Virgoun Dikabarkan Bakal Segera Menikah - JPNN.COM
Virgoun. Foto: Instagram/virgoun_

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Virgoun dikabarkan bakal melepas status dudanya dengan menikahi seorang wanita bernama Lindi Fitriyana.

Kabar bahagia itu dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Dua, H. Dani Nur Ali.

Dia mengatakan, pendaftaran pernikahan Virgoun dan Lindi sudah masuk sejak 12 Februari lalu, secara daring.

Baca Juga:

"Perihal yang ditanyakan kepada kami mengenai pencatatan pernikahan Saudara Virgoun Teguh Putra dan Saudari Lindi, alhamdulillah sesuai dengan daftar online yang kami terima dari kedua calon pengantin tanggal 12 Februari 2026," ujar Dani Nur Ali dikutip melalui kanal Reyben Entertainment di YouTube, Selasa (24/2).

Baik Virgoun maupun Lindi juga telah melengkapi segala dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.

Dokumen itu pun telah diterima oleh pihak KUA Kelapa Dua.

Baca Juga:

"Seluruh persyaratan sudah kami terima dan saya selaku Kepala KUA Kecamatan Kelapa Dua sudah memverifikasi, sudah memvalidasi data-data kedua calon pengantin dan wali nikah alhamdulillah sudah sesuai dengan syariat Islam, insyaallah, dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan," tutur Dani.

Begitu pula dengan dokumen keterangan bahwa Virgoun pernah menikah atau akta cerai.

Musisi Virgoun dikabarkan bakal melepas status dudanya dengan menikahi seorang wanita bernama Lindi Fitriyana.

virgoun  Menikah  lindi fitriyana  KUA Kelapa Dua  Inara Rusli 
