JPNN.com - Entertainment - Seleb

Siap Melangkah Serius Bersama Sitha Marino, Bastian Steel: Inginnya Tahun Depan

Rabu, 27 Mei 2026 – 04:52 WIB
Bastian Steel dan Sitha Marino. Foto: Instagram/bastiansteel

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan asmara antara Bastian Steel dengan kekasihnya, Sitha Marino tampaknya sudah menuju ke arah yang serius.

Setelah menjalani hubungan selama 6 tahun, Bastian Steel ternyata sudah memiliki rencana untuk menikahi sang kekasih hati.

Dia mengaku bahwa hubungan asmara dirinya dengan Sitha Marino memang diarahkan ke jenjang yang serius.

"Memang kan tujuannya sama Sitha pengin lebih serius, pengin nikah. Jadi harapannya, doanya penginnya tahun depan sudah bisa dilangsungkan pernikahan bersama Sitha," ujar Bastian Steel di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Pria 26 tahun itu menuturkan bahwa kekasihnya sendiri tak terburu-buru untuk melangkah ke jenjang serius.

Walau demikian, dia merasa tak ada alasan dirinya untuk menunda-nunda pernikahan.

Terlebih mereka sudah menjalin kasih selama sekitar enam tahun lamanya.

"Sitha sih sebenarnya enggak maksa, enggak kayak keburu-buru, dia biasa saja. Cuman kayak aku ngobrol, 'kan sudah 6 tahun, apalagi tujuannya pasti buat nikah. Apa yang ditunda-tunda?'," ucap Bastian Steel.

