JPNN.com - Entertainment - Musik

Siap Meriahkan Perayaan 33 Setia Melegenda, Rhoma Irama Bakal Duet Bareng Wika Salim

Selasa, 03 Maret 2026 – 18:09 WIB
Siap Meriahkan Perayaan 33 Setia Melegenda, Rhoma Irama Bakal Duet Bareng Wika Salim
Rhoma irama. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Raja dangdut Rhoma Irama bakal berkolaborasi dengan pedangdut Wika Salim.

Penampilan kolaborasi itu akan terjadi di acara Perayaan 33 Setia Melegenda yang diadakan oleh ANTV.

Rhoma Irama mengatakan kolaborasi dengan Wika Salim akan menjadi yang pertama bagi keduanya. Saat ini, mereka tengah mempersiapkan untuk kolaborasi tersebut.

"Nanti insyaallah sama Wika Salim. Insyaallah akan berkolaborasi dengan Wika Salim. Seperti apa nanti kita akan lihat bersama-sama nanti hari Sabtu ya," ujar Rhoma Irama di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/3).

Namun, dia masih belum membocorkan mengenai konsep penampilan mereka, termasuk lagu yang akan dibawakan.

"Itu saya belum tahu tuh. Belum dicariin entar lagunya," kata Rhoma Irama.

Dia menuturkan akan ada lagu yang bakal dibawakan khusus di bulan Ramadan ini. Meski begitu, ada pula lagu biasa yang akan dibawakan di penampilannya nanti.

"Sebetulnya sih ada, ada yang beda, tetapi ada yang fleksibel begitu. Bahwa lagu-lagu dakwah seperti ya ada lagu-lagu yang pasti bawakannya di Ramadan lah. Ada lagu dakwah yang di semua suasana bisa masuk," tutur Rhoma Irama.

