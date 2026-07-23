Siap-siap Bandara Husein Sastranegara Kembali Beroperasi pada 17 Agustus

jpnn.com, BANDUNG - Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung siap menerima penumpang lagi untuk penerbangan komersial mulai 17 Agustus 2026.

Nama bandar udara itu pun rencananya akan diubah menjadi Bandara Internasional Husein Sastranegara.

"Pembukaan Bandara Husein yang insya Allah menjadi bandara internasional, yang rencananya akan dibuka secara seremonial tanggal 17 Agustus," kata Komandan Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Marsma TNI MD Imran Farurrahman di Lanud Husein Sastranegara di Bandung, pada Kamis (23/7/2026).

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Imran menyebut terminal internasional dan domestik sudah siap 95 persen untuk melayani para penumpang. Sementara untuk fasilitas lainnya seperti parkiran, pengaturan arus arus lalu lintas, hingga fasilitas penerbangan lainnya sudah hampir rampung 99 persen.

"Sampai saat ini, baik dari terminal internasional maupun terminal domestik sudah sekitar 95 persen," ucap dia.

Nantinya, semua fasilitas yang telah disiapkan akan dicek oleh Kementerian Perhubungan. Jika dinilai sudah baik, Kemenhub akan mengeluarkan surat resmi yang menyatakan bahwa Bandara Husein sudah layak dipakai untuk melayani penerbangan.

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"Nanti mereka akan mengeluarkan surat yang resmi bahwa Bandara Husein Sastranegara sudah layak digunakan untuk penerbangan domestik, kemudian internasional regional," tuturnya.

Sejauh ini, kata Imran, tercatat sudah ada sekitar tujuh maskapai penerbangan domestik dan internasional regional yang mengajukan layanan penerbangan di Bandara Husein.