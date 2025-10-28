Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Siap-Siap, Changan Bakal Boyong Mobil Berteknologi REEV ke Pasar Indonesia

Selasa, 28 Oktober 2025 – 00:32 WIB
Siap-Siap, Changan Bakal Boyong Mobil Berteknologi REEV ke Pasar Indonesia - JPNN.COM
Ilustrasi, Changan Automobile mengumumkan akan membuat gebrakan baru di pasar otomotif tanah air. Foto: changan

jpnn.com, JAKARTA - Changan Automobile mengumumkan akan membuat gebrakan baru di pasar otomotif tanah air.

Pasalnya, pabrikan kendaraan asal Tiongkok itu akan memboyong mobil berteknologi Extended-Range Electric Vehicle (EREV) atau Range-Extended Electric Vehicle (EREV).

Mobil dengan teknologi REEV memang masih terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

Namun, teknologi itu sudah umum digunakan di beberapa negara.

Lantas, apa perbedaan teknologi plug-in-hybrid (PHEV) yang sudah umum di Indonesia, dengan REEV?

Laman TopGear Philippines, beberapa waktu lalu menjelaskan perbedaan mendasar antara dua jenis kendaraan ramah lingkungan yang tengah berkembang pesat, yakni PHEV dan REEV.

Baca Juga:

Meskipun keduanya sama-sama memadukan teknologi mesin bensin dan motor listrik, prinsip kerja yang digunakan berbeda secara signifikan.

PHEV adalah kendaraan yang memiliki sistem baterai yang dapat diisi ulang melalui sumber listrik eksternal, tetapi tetap dilengkapi dengan mesin pembakaran internal (ICE) yang dapat langsung menggerakkan roda ketika baterai habis atau dalam kondisi tertentu.

Changan Automobile mengumumkan akan membuat gebrakan baru di pasar otomotif tanah air.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Changan  REEV  pasar indonesia  phev 
BERITA CHANGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp