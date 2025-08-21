Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Siap-Siap, Hujan Masih Melanda Jakarta Pagi Ini, Cek Wilayahnya

Kamis, 21 Agustus 2025 – 06:58 WIB
Siap-Siap, Hujan Masih Melanda Jakarta Pagi Ini, Cek Wilayahnya - JPNN.COM
Sebagian wilayah DKI Jakarta diprakirakan masih akan diguyur hujan pada Kamis pagi (21/8). Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Sebagian wilayah DKI Jakarta diprakirakan masih akan diguyur hujan pada Kamis pagi (21/8).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut sejumlah wilayah yang diprediksi hujan ringan pada pagi hari meliputi Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Hal itu diungkapkan BMKG melalui laman resmi institusi tersebut di Instagram @infobmkg di Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

BMKG menyebut Jakarta Pusat diperkirakan berawan dan Jakarta Barat berawan tebal pada pagi hari.

Pada siang hari, hujan ringan terus mengguyur di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Kemudian Jakarta Pusat serta Kepulauan Seribu cerah berawan dan Jakarta Barat berawan serta Jakarta Selatan berawan tebal.

Lalu pada sore hari, hujan petir diprediksi terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Untuk Jakarta Barat diprediksi hujan sedang dan Jakarta Pusat hujan ringan.

Baca Juga:

Kemudian, Kepulauan Seribu diprediksi berawan dan Jakarta Utara dalam kondisi hujan ringan pada Kamis sore.

Hujan petir diperkirakan terus berlanjut hingga malam hari di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sementara hujan sedang terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat diperkirakan berawan.

Sebagian wilayah DKI Jakarta diprakirakan masih akan diguyur hujan pada Kamis pagi (21/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hujan  BMKG  Jakarta  Cuaca 
BERITA HUJAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp