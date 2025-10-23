Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Siap-siap, Lisa Mariana Kembali Diperiksa Polisi

Kamis, 23 Oktober 2025 – 19:29 WIB
Siap-siap, Lisa Mariana Kembali Diperiksa Polisi - JPNN.COM
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana akan kembali diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pada Jumat (24/10).

Dia bakal dimintai keterangan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

"Dari pihak LM (Lisa Mariana) menyampaikan akan datang besok," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Rizki Agung Prakoso dilansir Antara, Kamis (23/10).

Baca Juga:

Kuasa hukum hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan, mengatakan kliennya bakal menghadiri pemeriksaan.

"Hadir (pemeriksaan), pukul 14.00 WIB," jelasnya.

Sebelumnya, Dittipidsiber Bareskrim Polri sebelumnya memanggil Lisa Mariana pada Senin (20/10) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Akan tetapi, Lisa Mariana tidak menghadiri pemeriksaan karena sakit.

Diketahui pada 11 April 2025, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Dittipidsiber Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik.

Selebgram Lisa Mariana akan kembali diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pada Jumat (24/10).

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lisa Mariana  Ridwan Kamil  Lisa Mariana dan Ridwan Kamil  kasus Lisa Mariana 
BERITA LISA MARIANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp