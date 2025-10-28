Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Siap-siap Tarif Transjakarta Bakal Naik

Selasa, 28 Oktober 2025 – 06:01 WIB
Siap-siap Tarif Transjakarta Bakal Naik - JPNN.COM
Usulan kenaikan tarif TransJakarta. Foto Ilustrasi: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menaikkan tarif moda transportasi Transjakarta.

Informasi yang diterima wartawan, kenaikan tarif Transjakarta menjadi Rp 5.000 dari sebelumnya seharga Rp 3.500.

Karena itu, Pemprov Jakarta saat ini sedang fokus memperbaiki fasilitas armada Transjakarta menjelang kenaikan tarif layanan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan.

Baca Juga:

"Fasilitasnya sekarang kami perbaiki, bahkan tahun ini untuk bus listrik Jakarta yang sebelumnya hanya beroperasi 200, sekarang akan beroperasi sampai dengan 500 bus listrik," kata Pramono Anung dikutip Selasa (28/10).

Politikus senior PDIP ini berharap dengan adanya fasilitas yang terus diperbaiki, maka masyarakat tertarik menaiki transportasi umum dan secara signifikan akan mengurangi polusi.

Tentunya dengan adanya perbaikan fasilitas juga diiringi kenaikan tarif. Terlebih, hingga saat ini subsidi setiap tiket sudah di atas Rp 9.000.

Baca Juga:

Pramono Anung mengatakan, tarif Transjakarta di Jakarta terbilang lebih murah dibandingkan daerah seperti Bogor, Bekasi dan Tangerang.

"Sekarang ini subsidinya setiap tiket sebenarnya sudah di atas Rp 9.000. Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kami sangga sendirian terus-menerus," katanya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menaikkan tarif moda transportasi Transjakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Transjakarta  Pramono Anung  Pramono  tarif transjakarta  Jakarta 
BERITA TRANSJAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp