Siap-Siap! The Weeknd Bakal ke Jakarta, Berikut Tanggal Penjualan Tiketnya

jpnn.com, JAKARTA - Para penggemar The Weeknd di Indonesia tampaknya harus bersiap-siap.

Pasalnya tinggal menghitung hari penjualan tiket konser The Weeknd di Jakarta bakal dibuka.

TEM Present melalui akunnya di Instagram mengumumkan bahwa konser The Weeknd bertajuk 'After Hours Til Down Tour 2026 LIVE IN ASIA' bakal digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada 26 dan 27 September 2026.

Penjualan tiket akan dimulai pada Senin (18/5) depan untuk sesi Artist Presale. Adapun penjualan tiket akan tersedia dalam berbagai pilihan.

Penggemar dapat mendaftar untuk Artist Presale melalui theweeknd.com/tour mulai Senin, 11 Mei pukul 10.00 WIB hingga Jumat, 15 Mei pukul 10.00 WIB.

Penggemar yang memenuhi syarat akan menerima email berisi kode presale sebelum sesi Artist Presale dimulai.

Artist Presale akan berlangsung dari Senin, 18 Mei pukul 10.00 WIB hingga Selasa, 19 Mei pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, nasabah BCA bisa menikmati akses eksklusif BCA Presale mulai Selasa, 19 Mei pukul 12.00 WIB hingga Kamis, 21 Mei pukul 12.00 WIB.