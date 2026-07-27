Siap Tantang Diri di Kratingdaeng Red Bull Power Race, Muklay Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Seniman visual sekaligus kreator konten Muchlis Fachri atau dikenal Muklay siap meramaikan Kratingdaeng Red Bull Power Race di Indonesia.

Kratingdaeng Red Bull Power Race adalah ajang kompetisi lari dan kebugaran, yang menguji kecepatan, strategi, dan daya tahan tubuh tanpa memerlukan alat.

Indonesia National Qualifier akan diselenggarakan di Basketball Hall Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 10 Oktober 2026.

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Menghadapi ajang penuh tantangan fisik tersebut, Muklay mengaku telah melakukan persiapan intensif selama dua pekan terakhir.

"Hari ini persiapannya sudah dua minggu gue latihan nih. Sudah dua minggu gue latihan di gym, caranya push-up yang benar, caranya sit-up yang benar, sama caranya squat game yang benar," ujar Muklay di kawasan GBK Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/7).

Meski sempat melihat langsung peragaan gerakan dari para profesional di pos-pos latihan, Muklay memilih untuk tidak ambil pusing dan menikmati prosesnya.

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"Contohnya sih itu sudah ya ibaratnya mah dia sudah profesinya ya, bukan profesi kita. Ya sudah kita mah let it go, let it flow. Enjoy saja kita mah," ucap Muklay.

Dia mengaku alasan dirinya tertarik mengikuti ajang tersebut bukan semata karena untuk berkompetisi, melainkan sengaja mencari pemicu agar bisa mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat.